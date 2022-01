Cina: Covid, cancellati a Tientsin il 97 per cento dei voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La municipalità di Tientsin, nella Cina settentrionale, ha cancellato il 97 per cento dei voli come parte degli sforzi per contenere la diffusione della variante Omicron del coronavirus. Nella giornata di ieri, l’aeroporto internazionale di Tianjin Binhai ha annullato 437 voli in entrata e uscita, autorizzando al decollo solo cinque aerei. I test a tappeto condotti sui residenti a partire da domenica hanno finora dato evidenza di 97 positività al virus. (Cip)