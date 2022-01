India: Covid, 194.720 nuovi casi e 442 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 194.720 i nuovi casi di coronavirus e 442 i decessi riferiti oggi dal ministero della Sanità dell’India. Nel Paese sono stati individuati finora 4.868 casi di variante Omicron in 28 Stati e Territori, prevalentemente nel Maharashtra (1.281), nel Rajasthan (645), a Nuova Delhi (546) e nel Karnataka (479). Su 1.761.900 test effettuati ieri il tasso di positività è dell’11,05 per cento. I casi attivi sono 955.319, 133.873 più di ieri, e quelli risolti 34.630.536, 60.405 in più. Il Maharashtra è lo Stato in cui si concentra il maggior numero di casi attivi, 225.199, in aumento di 15.435 unità rispetto al giorno precedente; a seguire il Bengala Occidentale con 102.236 (+13.042); il Tamil Nadu con 75.083 (+12.316); Nuova Delhi con 74.881 (+9.075) e il Karnataka con 73.289 (+13.112). Dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato 36.070.510 e 484.655 decessi, con un tasso di guarigione del 96,01 per cento e un tasso di letalità dell’1,34 per cento. Il 16 gennaio 2021 è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrate 1.538.008.200 dosi, di cui 8.526.240 ieri. (segue) (Inn)