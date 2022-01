Serbia-Russia: oppositore russo Kara-Murza, intercettati dalle autorità di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri dell'opposizione russa sarebbero stati intercettati durante un incontro avvenuto a Belgrado, capitale della Serbia. Lo ha dichiarato l'oppositore russo Vladimir Kara-Murza per l'emittente televisiva serba "Nova". Kara-Murza ha aggiunto che il ministro dell'Interno della Serbia, Aleksandar Vulin, ha consegnato le trascrizioni di quei colloqui a Mosca. "Nel maggio dello scorso anno, Vulin era a Mosca per consegnare le trascrizioni dei nostri discorsi dell'incontro di Belgrado. Poi ha incontrato Patrusev, e poi hanno formato il cosiddetto Gruppo di lavoro per la lotta contro le rivoluzioni colorate", ha precisato Kara-Murza. L'oppositore russo ha un passato da giornalista ed è presidente della Fondazione Boris Nemtsov per la libertà. Nel periodo dal 2015 al 2017 ha subito due avvelenamenti da polonio, le cui circostanze non sono ancora state chiarite. E' figlio di Vladimir Kara-Murza, giornalista e storico oppositore del regime sovietico morto all'età di 59 anni nel 2019. (Seb)