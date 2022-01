Droga: sequestrati 25 chili di eroina nel Barese, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Mola di Bari (Ba), hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 34enne, trovato in possesso di 25 kg di eroina. I militari, nel corso dei consueti controlli sul territorio, hanno fermato un automobile. Nel corso di un approfondita perquisizione sull'auto dell'uomo, i carabinieri avrebbero rinvenuto un grosso involucro in cellophane con all'interno 24 panetti, contenenti 12 kg di eroina. Successivamente, la perquisizione è stata estesa al domicilio del 34enne, dove, con l'ausilio di un'unità cinofila di Modugno, i carabinieri avrebbero rinvenuto anche 26 confezioni di eroina, per un totale di 13 kg, nascosti all'interno del garage. Sempre nell'abitazione, sarebbero stati ritrovati anche i materiali necessari per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. (Ren)