Vaticano: Papa, il mio pensiero ai lavoratori sfruttati e ai bambini costretti a lavorare

- Il tema del lavoro è stato oggi al centro della catechesi di Papa Francesco durante l'Udienza generale del mercoledì. Il Santo Padre ha dedicato il suo pensiero "a tutti i lavoratori del mondo, in modo particolare a quelli che fanno lavori usuranti nelle miniere e in certe fabbriche; a coloro che sono sfruttati con il lavoro in nero; alle vittime del lavoro; ai bambini che sono costretti a lavorare e a quelli che frugano nelle discariche per cercare qualcosa di utile da barattare." Il Pontefice ha sottolineato la necessità di dare dignità a chi un lavoro non ce l'ha "a quanti si sentono giustamente feriti nella loro dignità perché non trovano un lavoro. Molti giovani, molti padri e molte madri vivono il dramma di non avere un lavoro che permetta loro di vivere serenamente. E tante volte la ricerca di esso diventa così drammatica da portarli fino al punto di perdere ogni speranza e desiderio di vita. In questi tempi di pandemia tante persone hanno perso il lavoro e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita. Vorrei oggi ricordare ognuno di loro e le loro famiglie", ha evidenziato Francesco. (Civ)