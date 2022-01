Cina: governo emana direttive per rilanciare il commercio estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha emanato una serie di direttive studiate per alleviare le pressioni sulle aziende e rilanciare il commercio estero. Tra le 15 misure dettagliate dal Consiglio di Stato rientrano nuovi incentivi alle imprese e il mantenimento del tasso di cambio dello yuan in un intervallo “ragionevole ed equilibrato”. Al fine di mantenere la stabilità delle catene di approvvigionamento, Pechino incentiverà le industrie a firmare accordi a lungo termine con le imprese di spedizione e agevolerà la fornitura di materie prime. La Cina aumenterà inoltre la liberalizzazione del commercio agendo attraverso meccanismi di cooperazione internazionale come il Partenariato economico globale regionale (Rcep), stretto con i 10 Stati membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam) unitamente ad Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. (Cip)