India: Covid, governo esorta Stati a predisporre scorte di ossigeno

- Il sottosegretario alla Sanità dell’India, Rajesh Bhushan, ha inviato una lettera agli Stati e ai Territori dell’Unione per sollecitare la predisposizione di scorte di ossigeno per uso medico, esplorando anche la capacità delle strutture private, dato l’aumento dei contagi da coronavirus, attribuibile alla variante Omicron. L’indicazione è di garantire scorte per almeno 48 ore, insieme a un’adeguata manutenzione degli impianti. A questo proposito sono stati organizzati corsi di formazione per gli operatori della durata di dieci ore. Nell’ondata epidemiologica della scorsa primavera l’India si trovò in gravissima difficoltà per la carenza di ossigeno e ricevette aiuti da molti partner internazionali, Italia compresa. Domani, secondo anticipazioni della stampa indiana, il primo ministro, Narendra Modi, dovrebbe riunirsi in videoconferenza con i capi dei governi statali per fare il punto della situazione. (segue) (Inn)