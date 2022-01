Cina: inflazione rallenta nel 2021, indice Ipc in crescita dello 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Cina è aumentata dello 0,9 per cento nel 2021, in calo rispetto alla crescita del 2,5 per cento registrata nel 2020. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che si riferiscono alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo (Ipc). Si tratta di una lettura ben al di sotto delle previsioni formulate dagli analisti cinesi, che avevano stimato la crescita dell’inflazione al 3 per cento per lo scorso anno. Dong Lijuan, esperto di statistica dell’ufficio, ha posto il rallentamento in relazione ai nuovi focolai epidemici rilevati nel Paese, giudicando positivamente le misure varate dal governo per stabilizzare il mercato. (segue) (Cip)