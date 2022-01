Cina: inflazione rallenta nel 2021, indice Ipc in crescita dello 0,9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l’inflazione è aumentata dell’1,5 per cento annuo nel mese di dicembre 2021, in ribasso rispetto al 2,3 per cento registrato a novembre. Nello stesso periodo, i prezzi dei generi alimentari sono diminuiti dell'1,2 per cento rispetto al 2020, con una crescita dell’1,6 per cento a novembre 2021. Analogamente, l'indice dei prezzi alla produzione (Ppi), che misura il costo delle merci al cancello della fabbrica, è salito del 10,3 per cento a dicembre 2021, in ribasso di 2,6 punti percentuali rispetto a novembre. (Cip)