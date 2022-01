Medio Oriente: palestinese morto a Ramallah in scontri con Forze di difesa israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 80 anni palestinese è morto a Ramallah, in Cisgiordania, in seguito ad alcuni scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf). Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, citando la testimonianza di Fuad Fattoum, capo del consiglio comunale del villaggio di Jaljalia. Secondo la fonte, Omar Abdel-Majid Asaad è morto dopo essere stato arrestato e “picchiato” dalle Idf. L’uomo sarebbe deceduto durante il suo trasferimento all’ospedale di Ramallah. Le Idf non hanno ancora commentato l’incidente. (Res)