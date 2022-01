Usa-Russia: dai Repubblicani bozza di legge per elevare l'Ucraina a Stato "Nato Plus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano degli Stati Uniti si appresta a presentare alla Camera dei rappresentanti Usa un disegno di legge che eleverebbe l'Ucraina allo status di Paese "Nato Plus", incrementerebbe gli aiuti militari statunitensi a Kiev e varerebbe ulteriori sanzioni ai danni della Russia. Il disegno di legge, intitolato "Legge per la garanzia dell'autonomia dell'Ucraina tramite il rafforzamento della sua difesa" ("Guard") è già stato firmato da membri di primo piano del Partito repubblicano che siedono nelle commissioni Affari esteri, Servizi armati e Intelligence della Camera dei rappresentanti. La proposta dei Repubblicani prevede, tra le altre cose, lo stanziamento di altri 200 milioni di dollari all'Ucraina per il rafforzamento delle sue capacità militari, in particolari quelle aeree e marittime. Secondo indiscrezioni di "Voice of America", il provvedimento solleciterebbe inoltre a fare dell'Ucraina un Paese membro della "Nato Plus" al pari di Paesi come Giappone e Corea del Sud, che non sono membri dall'alleanza ma sono ritenuti partner di primo piano di quest'ultima. Infine, il provvedimento prevede il ripristino delle sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2. (Nys)