Libano: procura emette divieto di viaggio per governatore Banca centrale Salamé

- Il procuratore generale della Corte d'appello del Monte Libano, il giudice Ghada Aoun, ha emesso un divieto di viaggio nei confronti del governatore della Banca centrale del Libano (Bdl), Riad Salamé, a seguito di una denuncia presentata da diversi avvocati che hanno accusato il capo della Banca centrale di "appropriazione indebita, arricchimento illecito e riciclaggio". Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale il giudice Aoun ha vietato Salamé di lasciare il Libano via terra, via mare e via aria. Il procuratore generale ha inoltre convocato il governatore della Bdl per un interrogatorio. (Lib)