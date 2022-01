Regno Unito: ex ministro Salute Hancock positivo al Covid per la seconda volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Salute britannico Matt Hancock è risultato positivo al Covid-19 dopo aver contratto il virus per la seconda volta. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", Hancock ha detto di essersi auto-isolato a casa dal 10 gennaio, dopo il risultato del test. Il deputato britannico ha contratto il virus per la prima volta nell'aprile 2020 al culmine della prima ondata della pandemia. Hancock si è poi dimesso da ministro a giugno per aver violato le regole di distanziamento sociale con una collega. "Ieri pomeriggio sono risultato positivo al coronavirus. Per fortuna mi sento bene. Molto meglio dell'ultima volta e questo grazie al vaccino", ha scritto Hancock in un post su Twitter, esortando i cittadini a ricorrere alla dose di richiamo il prima possibile. (Rel)