Nato: oggi primo Consiglio con Russia dopo oltre 2 anni, focus su Ucraina e sicurezza europea

- Dopo oltre due anni si riunisce oggi il Consiglio Nato-Russia per discutere della sicurezza europea, della situazione al confine russo-ucraino, della trasparenza e della riduzione del rischio. A spiegarlo, l'addetta stampa della Nato Rehanna Jones, scrivendo su Twitter. "Gli alleati e la Russia discuteranno le questioni di sicurezza europea, in particolare la situazione all'interno e intorno all'Ucraina, le attività militari, la trasparenza reciproca e la riduzione del rischio", ha spiegato Jones, ricordando che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenerg, presiederà la riunione in programma a Bruxelles. La delegazione russa sarà guidata dal viceministro degli Affari esteri, Aleksandr Grushko, mentre molti alleati saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori nella Nato. "Gli Stati Uniti saranno guidati dalla vice segretaria di Stato, Wendy R. Sherman. Il Consiglio Nato-Russia si è riunito l'ultima volta il 5 luglio 2019, quando i colloqui si sono incentrati sul Trattato Inf", ha ricordato Jones. In totale, il Consiglio Nato-Russia si è riunito 10 volte dal 2016, che ha segnato la prima volta che si è riunito di nuovo dopo l'intervento militare russo in Ucraina del 2014. In totale si è trattato di tre incontri nel 2016, tre nel 2017, due nel 2018 e due nel 2019. (segue) (Beb)