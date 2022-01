Nato: oggi primo Consiglio con Russia dopo oltre 2 anni, focus su Ucraina e sicurezza europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della riunione odierna, Stoltenberg ha sottolineato ieri che "la Nato farà ogni sforzo per trovare una via politica da seguire" e che "affinché il dialogo sia significativo, deve pure affrontare le preoccupazioni di lunga data degli alleati riguardo alle azioni della Russia" e "deve basarsi sui principi fondamentali della sicurezza europea". Stoltenberg ha incontrato ieri la vicesegretario di Stato Usa Sherman, che lunedì ha preso parte a Ginevra ai colloqui sulla sicurezza tra Washington e Mosca insieme al viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov. Secondo Sherman, il colloquio in vista della riunione odierna ha evidenziato "l'esigenza di una de-escalation nelle azioni della Russia". "Abbiamo riaffermato un approccio unificato nella Nato verso la Russia bilanciando deterrenza e dialogo, e abbiamo sottolineato il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina", ha commentato la vicesegretario di Stato Usa. (Beb)