Sassoli: presidente Consiglio europeo Michel, fu decisivo per il Recovery

- Sono estremamente triste e commosso: "L'annuncio della morte di David Sassoli mi ha sconvolto. Era una persona generosa, spontanea e calorosa. Un fervente europeista. Con lui ho potuto sviluppare un vero rapporto d'amicizia". Nel giorno in cui le istituzioni Ue si uniscono nel ricordo del presidente dell'Europarlamento, Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo dove siedono i capi di Stato e di governo dei Ventisette, è a Parigi per un faccia a faccia con Emmanuel Macron in avvio del semestre francese alla guida dell'Unione. In una intervista al "Messaggero" Michel ripercorre con la memoria i momenti che hanno visto "me, David e Ursula" in prima linea "per dare un nuovo slancio al progetto europeo" negli ultimi due anni e mezzo. I negoziati sul bilancio europeo e sul Recovery Plan non furono semplici: "Parlare di soldi in Europa non è mai semplice. Eppure la tenacia del Parlamento presieduto da Sassoli ha giocato un ruolo di grande importanza per portare i leader del Consiglio europeo, nel luglio di due anni fa, ad approvare il Recovery Plan dopo quattro giorni di trattative. In quell'occasione ci siamo avvicinati molto, da un punto di vista professionale - l'una istituzione aveva bisogno dell'altra per far passare la decisione -, ma anche personale, costruendo una grande fiducia reciproca. C'eravamo visti l'ultima volta poco prima di Natale. Mi aveva dato appuntamento nel nuovo anno a Bruxelles per provare i piatti di un ristorante italiano". (segue) (Res)