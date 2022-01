Sassoli: presidente Consiglio europeo Michel, fu decisivo per il Recovery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Sassoli credeva profondamente nei valori europei: la solidarietà, lo stato di diritto, le libertà individuali. Sono tutti temi che ha portato all'attenzione anche dei leader Ue durante i summit: "David - afferma Michel - si contraddistingueva per la sua franchezza e la sua sincerità. È sempre stato un interlocutore diretto e determinato a difesa dei valori Ue. Queste caratteristiche sono emerse in maniera molto chiara nei meeting del Consiglio europeo, ma non solo. Sassoli era un grande oratore che si batteva per ciò in cui credeva con grande stile ed eleganza". "Mi viene in mente una conferenza stampa - ricorda il presidente - al termine di uno dei tanti negoziati sulla Brexit: in quell'occasione lo vidi pronunciare a braccio un discorso che veniva dal cuore e che illustrava bene quello che è il legame di fondo fra tutti gli europei, fatto di libertà, tolleranza, rispetto reciproco, non discriminazione. Era un uomo sincero, al servizio del popolo europeo. È questa l'immagine più autentica di David Sassoli", ha concluso Michel. (Res)