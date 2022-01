Sassoli: Timmermans, nessuno sapeva unire come lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un momento di grande commozione: "Ho perso un amico. L'ultima volta che ci siamo parlati è stato a Natale. Gli ho mandato un messaggio di auguri e lui immediatamente mi ha chiamato, abbiamo fatto due chiacchiere". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Frans Timmermans, che è vice presidente della Commissione europea ed era un amico del presidente del Parlamento Ue David Sassoli, entrambi componenti di spicco della famiglia socialista europea. "Non stava molto bene ma nemmeno molto male", racconta Timmermans, che nel ricordare l'amico scomparso ieri si commuove: "Negli ultimi anni ci siamo parlati ogni settimana, ci siamo visti molto spesso. David mi invitava spesso a pranzo e discutevamo di politica, del un Paese che lui amava con tutto il cuore e che amo anch'io. Ci siamo confrontati su quello che sta succedendo in Europa e del compito del Parlamento europeo, della Commissione: un contatto molto intenso, due anni vicinissimi. Per lui è stato difficile nella pandemia come far operare il Parlamento". (segue) (Res)