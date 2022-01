Sassoli: Timmermans, nessuno sapeva unire come lui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'erano visioni diverse nell'emiciclo - continua il vice presidente - ma lui era un vero pontifex, era un costruttore di ponti, anche tra politici che hanno una distanza enorme sapeva trovare il modo per parlare con loro, con il suo modo di sorridere. Non ho mai visto nessuno arrabbiato con David, sapeva sempre trovare il giusto modo per far sentire l'altro a proprio agio anche se non parlava italiano: servivano 5 secondi e poi Davide aveva costruito il suo ponte. Dal quando è diventato presidente del Parlamento europeo ha operato così. Mi manca moltissimo". C'è, in particolare, una battaglia che hanno portato avanti assieme: "Anche prima che diventasse presidente, da vicepresidente del Parlamento europeo mi ha sempre aiutato nella battaglia per il rispetto dello Stato di diritto. Ci teneva moltissimo, la libertà di stampa per lui era imprescindibile, fondamentale per il funzionamento della democrazia europea e nazionale. Mi ha sempre dato il suo sostegno anche nei momenti più difficili con la Polonia e l'Ungheria, nel gruppo politico e al Parlamento". "Con il suo atteggiamento aperto e onesto - conclude Timmermans - ha contribuito a rendere il Parlamento Ue un campione dello Stato di diritto e della libertà di espressione. Questo è il legame forte di David". (Res)