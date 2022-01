Spagna: Barceruelo (Sid), aziende spagnole nel mirino dei grandi investitori internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende spagnole e la Spagna sono nel mirino dei grandi investitori internazionali come una delle economie più attraenti in quanto tra i mercati azionari percepiti come più solidi. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "La Razon", Benito Barceruelo, presidente di Spain Investors Day (Sid), forum che ha l'obiettivo di mettere in contatto le aziende spagnole quotate con gli investitori internazionali in corso oggi e domani a Madrid. Barceruelo ha ammesso, tuttavia, che la crisi provocata dalla pandemia del coronavirus, l'aumento dell'inflazione e la crisi di approvvigionamento hanno particolarmente colpito l'economia iberica. "Gli investitori in un'economia cercano la certezza del diritto e la stabilità, che non ci saranno sorprese o cambiamenti bruschi, ma capiscono che quando scommettono su una democrazia sviluppata ci sarà un'alternanza nel governo o nelle politiche di destra o di sinistra", ha detto il presidente di Sid nel commentare la recente riforma del lavoro. Barceruelo ha evidenziato che nell'ultimo anno c'è stato un cambiamento significativo nel mercato azionario spagnolo. Il settore bancario ha perso peso a causa delle fusioni e della crisi, mentre ha guadagnato terreno il settore delle costruzioni e dell'ingegneria dove imprese come Acs, Acciona ed Indra sono ormai leader mondiali e sono seguite da vicino da fondi internazionali.(Spm)