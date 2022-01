Sassoli: sottosegretario Amendola, grande europeista e combattente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- Ci lascia un grande italiano che aveva scelto l'Europa per rafforzare i principi di libertà e solidarietà figli della nostra migliore storia. Così il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, in una intervista a "Il Messaggero". "Trasmetteva la forza gentile dei suoi valori, - ricorda Amendola - così evidenti nel suo ultimo messaggio pubblico: 'la speranza siamo noi che non chiudiamo gli occhi dinanzi a chi ha bisogno'. Era un combattente. Si era rialzato più volte da gravi vicissitudini. In questi ultimi giorni non volevo accettare che non riuscisse a vincere di nuovo. I nostri percorsi si sono incrociati grazie alla politica. Veniamo da tradizioni politiche differenti e David è la dimostrazione che il Pd non è stato una "'fusione a freddo', ma è uno spazio comune nato dalla passione di tanti. Con lui, la casa dei democratici italiani in Europa ha realizzato un sogno possibile". Non sono pochi i momenti cruciali nelle trattative Ue condotte assieme: "Durante la prima ondata Covid e i negoziati per il Next Generation è stato decisivo. Sempre appassionato per il vento della storia, come da ragazzo quando con un piccone colpiva a Berlino il muro della divisione. Ha trasformato il ruolo di presidente del Parlamento da vertice protocollare a reale motore del cambiamento europeo. Ha rotto le titubanze contrarie a misure di protezione sociale europee, ha aperto il Parlamento nelle ore buie del Covid quando molti scommettevano sul crollo dell'Europa". Nel ricordarlo, ha detto: 'Lungo la strada che tu ci hai mostrato continueremo ad avanzare': "Il suo europeismo non è mai stato retorico. Per David il processo d'integrazione europea significava emancipazione per i più deboli fuori e dentro i confini europei. Non declamava la speranza, ma la praticava passo dopo passo". Sotto la sua presidenza dell'Europarlamento, la Ue è stata segnata da una svolta improntata alla solidarietà: "Con la sua presidenza - osserva infine il sottosegretario - l'Europarlamento ha giocato all'attacco. Non ha mai atteso le meline diplomatiche dei 27, ma ha sorretto le proposte più ambiziose della Commissione approvandole a tappe serrate. Ogni suo discorso indicava avanzamenti e riforme per sfatare quei tabù su chi decide in Europa e sugli eterni rinvii di scelte necessarie", ha concluso Amendola. (Res)