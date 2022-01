Giappone: nuovo guasto di sistema per la banca Mizuho, disagi per le aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mizuho Bank si è scusata ieri dopo una nuova serie di guasti di sistema che hanno causato disagi nell'accesso ai servizi bancari per i clienti aziendali. Lo riferisce la stampa giapponese, ricordando che quello di ieri è solo l'ultimo di una serie di problemi ai circuiti digitali della mega-banca verificatisi nell'ultimo anno, che hanno innescato anche indagini da parte delle autorità del Paese. Ieri i clienti della banca si sono trovati impossibilitati ad accedere ai loro account online per oltre tre ore sino a circa le 11.30 (ora locale), e sono stati costretti a dirottare le transazioni sulle casse continue o agli sportelli. Da febbraio a dicembre 2021 Mizuho è stata protagonista di ben nove incidenti analoghi, incluso in una occasione il blocco i oltre l'80 per cento dei suoi Atm in Giappone. A settembre e novembre scorsi l'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone ha inviato richiami all'istituto bancario, ordinando miglioramenti ai sistemi. Il gruppo Mizuho Financial Company dovrebbe annunciare la prossima settimana la successione di Masahiro Kihara a Tatsufumi Sakai come presidente della banca. (segue) (Git)