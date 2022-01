Giappone: semiconduttori, governo chiederà impegno decennale per i sussidi alle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende condizionare lo stanziamento dei sussidi pubblici alle aziende produttrici di semiconduttori alla promessa di mantenere la produzione nel Paese per un periodo di almeno dieci anni. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che riporta le ultime indiscrezioni in merito ai piani di Tokyo per tentare di rilanciarsi come attore di primo piano in un settore strategico dell'economia globale. Il governo giapponese ha già approntato un sistema di finanziamenti pubblici teso a sostenere la realizzazione di nuovi stabilimenti per la produzione di microchip nel Paese, a cominciare da un nuovo impianto multimiliardario per il packaging dei microchip del colosso taiwanese Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc). Il mese scorso la Dieta giapponese ha approvato la legislazione che autorizza la concessione dei sussidi al settore nazionale dei semiconduttori; a tal fine sono stati erogati 5,2 miliardi di dollari, che verranno erogati a partire dal prossimo marzo. I due terzi di tale cifra andranno alla sola Tsmc per la costruzione del suo primo stabilimento giapponese nella prefettura di Kumamoto, in collaborazione con il gruppo Sony. (segue) (Git)