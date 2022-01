Usa: la democratica McCormick vince le elezioni suppletive in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sheila Cherfilus-McCormick, amministratrice delegata di una azienda del settore della sanità e esponente del Partito democratico, ha vinto le elezioni suppletive per l'assegnazione di un seggio alla Camera dei rappresentanti Usa che si sono tenute in Florida. Le elezioni erano state indette lo scorso aprile dopo la morte del deputato in carica Alcee Hastings, anch'egli esponente del Partito democratico. McCormick ha avuto la meglio nel 20mo distretto congressuale - tradizionale fortino democratico - sul repubblicano Jason Mariner; la sua vittoria rafforza la fragile maggioranza dei Democratici alla Camera. Hastings era il primo deputato della Florida per anzianità; è morto lo scorso aprile a causa di un tumore al pancreas. Il distretto che ha ospitato l'elezione include le contee di Broward e Palm Beach, dove gli elettori democratici superano i repubblicani in rapporto di 5:1. (Nys)