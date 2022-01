Australia: Djokovic pubblica comunicato, ammette un errore nella dichiarazione di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tennista serbo Novak Djokovic ha pubblicato un lungo comunicato oggi, 12 gennaio, in risposta alle accuse rivoltegli da diversi quotidiani europei, che hanno sollevato dubbi sulla sua condotta dopo la diagnosi di positività al Covid, lo scorso dicembre, e in merito alla veridicità di quest'ultima. La pubblicazione del comunicato giunge mentre il ministro dell'Immigrazione australiano, Alex Hawke, valuta se revocare il visto d'ingresso all'atleta, giunto nel Paese per competere all'Australian Open. Nel comunicato, Djokovic definisce le accuse rivoltegli "molto dolorose" per sé e la sua famiglia; il tennista spiega di essere risultato positivo al Covid-19 il 16 dicembre, ma di averlo appreso solo il giorno successivo, dopo aver partecipato a un evento sportivo giovanile. "Voglio enfatizzare che ho fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza di tutti e rispettare gli obblighi diagnostici", afferma l'atleta nel comunicato, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Lo sportivo ha anche commentato le indiscrezioni in merito alle presunte dichiarazioni mendaci rese nei documenti presentati per l'ingresso in Australia: nel comunicato, Djokovic ammette che il suo agente, che ha compilato per lui la documentazione, ha barrato per errore una casella anziché un'altra: "La mia dichiarazione di viaggio è stata presentata in mia vece dal mio team di supporto, come ho dichiarato ai funzionari dell'immigrazione al mio arrivo (in Australia). Il mio agente si scusa sinceramente per l'errore amministrativo fatto barrando una casella errata in merito ai miei spostamenti prima dell'arrivo in Australia". (segue) (Res)