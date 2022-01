Australia: Djokovic pubblica comunicato, ammette un errore nella dichiarazione di viaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Australia intende accertare se il tennista serbo Novak Djokovic abbia reso dichiarazioni mendaci nell'ambito dei documenti presentati alle autorità al suo arrivo nel Paese, dove l'atleta intende prendere parte all'Australian Open. In particolare, le autorità australiane starebbero accertando se Djokovic abbia mentito affermando di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti il suo arrivo in Australia. Pur avendo vinto ieri un ricorso giudiziario che ha bloccato la sua espulsione dal Paese, la partecipazione dell'atleta all'evento sportivo resta incerta: il ministro dell'Immigrazione, Alex Hawke, non ha ancora deciso se cancellare o meno il visto d'ingresso concesso al tennista, e il governo di Canberra si è riservato di espellere Djokovic a prescindere dal pronunciamento delle autorità giudiziarie. (segue) (Res)