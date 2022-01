Australia: Djokovic pubblica comunicato, ammette un errore nella dichiarazione di viaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto lunedì il proprio appello contro il procedimento di espulsione intrapreso a suo carico dal governo australiano. Il giudice Anthony Kelly ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'atleta 34enne, che dal 6 gennaio si trovava confinato in un centro di immigrazione. Kelly ha definito "irragionevole" la condotta del governo australiano nei confronti del tennista, riconoscendo come valide le argomentazioni presentate dal legale di Djokovic. Il governo federale australiano ha già avvertito che la decisione in merito all'espulsione del tennista è competenza delle autorità dell'immigrazione, e che l'espulsione potrebbe essere eseguita a prescindere dal pronunciamento della corte. (segue) (Res)