Australia: Djokovic pubblica comunicato, ammette un errore nella dichiarazione di viaggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice australiano aveva già rinviato di alcune ore l'attuazione del provvedimento di espulsione ai danni del tennista serbo, giunto in Australia il 6 gennaio per partecipare all'Australian Open, ma bloccato dalle autorità federali di quel Paese perché non vaccinato. Il giudice Anthony Kelly ha consentito al tennista di restare a Melbourne almeno sino alle ore 20 di oggi (ora locale) in attesa di un pronunciamento della corte sul suo ricorso contro il procedimento di espulsione. Durante l'udienza in corso a Melbourne il giudice è parso solidarizzare con gli argomenti della difesa di Djokovic: "Quel che mi lascia perplesso è che non comprendo cos'altro quest'uomo (Djokovic) avrebbe potuto fare", ha dichiarato il giudice, riferendosi alla documentazione di esenzione dalla vaccinazione che l'atleta aveva sottoposto alle autorità australiane prima e dopo il suo arrivo nel Paese. (segue) (Res)