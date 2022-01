Singapore: ex ministro Esteri Yeo, prepararsi a 30 anni di rivalità Usa-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore deve prepararsi per una lunga stagione di rivalità tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe durare "facilmente" per almeno trent'anni e che potrebbe innescare schermaglie navali o conflitti per procura nell'Asia-Pacifico. Lo ha dichiarato l'ex ministro di Singapore George Yeo, che ha sollecitato il governo della Città-Stato a cercare la via della terzietà, lavorando all'ulteriore rafforzamento delle relazioni coi vicini del Sud-est asiatico e alla "definizione di una propria identità". Yeo è intervenuto all'annuale conferenza Singapore Perspectives, organizzata dal think tank Institute of Policy Studies. L'evento di quest'anno si articola in sette forum virtuali e una conferenza conclusiva in presenza il prossimo 24 gennaio. (Fim)