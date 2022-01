Messico: mini-rimpasto di governo, nuove nomine nei ministeri di Welfare, Turismo e Trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha effettuato alcuni cambi all'interno dei ministeri di Welfare, Turismo e Trasporti. Il capo dello stato ha effettuato il mini-rimpasto di governo mentre si trova in isolamento dopo essere risultato positivo alla Covid-19. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". Tra le nuove nomine spicca quella di Ariadna Montiel Reyes, che sarà ministro del Welfare e quella di María del Rocío García Perez come nuovo sottosegretario. Per quanto riguarda il ministero dei Trasporti Rogelio Jimenez Pons è stato nominato nuovo segretario. Inoltre sempre nell'ambito dei Trasporti, Carlos Moran Moguel è stato nominato nuovo direttore generale dell'Aeroporto Internazionale Benito Juárez di Città del Messico. In ultimo, per quanto riguarda il Turismo, Javier May Rodríguez, è stato nominato presidente del Fondo nazionale per lo sviluppo del Turismo (Fonatur).(Mec)