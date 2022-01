Scuola: Bianchi, bene via libera Camera a legge su competenze non cognitive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge per l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico, che ora passa al Senato. Lo dichiara il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. "Voglio ringraziare l’Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà e il Parlamento per il lavoro fatto e per l’attenzione che, ancora una volta, viene rivolta alle nostre studentesse e ai nostri studenti", prosegue. "L’obiettivo di tutti noi è garantire l’effettivo e pieno sviluppo di ogni giovane. Questo provvedimento - aggiunge il ministro - contribuisce a costruire una scuola che mira alla formazione di qualità, per tutti e per ciascuno, e allo stesso tempo è luogo di relazioni. In altre parole - conclude - una scuola che educa cittadine e cittadini consapevoli delle proprie capacità e inclusiva". (Rin)