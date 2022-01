Milano: Sala, nei prossimi giorni delibera per assummere 500 vigili, ma serve che polizia faccia lo stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei prossimi giorni porterò in giunta una delibera per assumere 500 vigili, lo avevo promesso in campagna elettorale e lo stesso spero lo faccia la polizia di stato: serve più gente sul territorio”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giusepe Sala intervenendo al TG1 commentando la notizia delle 18 perquisizioni dei presunti membri del branco che la notte di Capodanno hanno aggredito alcune ragazze in piazza Duomo. "Serve più sicurezza e la sicurezza è fatta da uomini e donne in campo e da tecnologia”; ha proseguito il sindaco sottolineando che “già la tecnologia che c'è aiuta, infatti sono stati individuati rapidamente i colpevoli, ma serve qualcosa che, al momento, non retroattivamente, faccia sì che questi episodi non avvengano. C'è da fare ancora molto, noi metteremo grande attenzione”. (Rem)