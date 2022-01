Roma: Melito-Michetelli (Pd), con cambio gestione Eur spa città perde garanzia di efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sostituzione dell'ad di Eur Spa Antonio Rosati ci lascia perplesse. La gestione di Eur Spa degli ultimi mesi si è distinta a livello cittadino, dapprima grazie all'idea della Nuvola come hub vaccinale, sede del G20, location per la grande manifestazione Eur Culture Roma, poi con le notizie degli ultimi giorni, che i cittadini romani aspettavano da tempo, ovvero la riapertura dell'Acquario Sea life il prossimo dicembre e del Planetario nella primavera del 2022. La città perde un punto di riferimento, un lavoro che garantiva efficienza ed è un peccato non dare seguito ad un percorso di eccellenza e che ha permesso all'Eur, in un momento di difficoltà della città, di distinguersi sino al livello internazionale". Lo dichiarano in una nota le consigliere Pd in Campidoglio, Antonella Melito e Cristina Michetelli. (Com)