Qurinale: Letta, Mattarella sarebbe soluzione migliore, ma irrispettoso andare contro sua volontà

21 luglio 2021

- "Mattarella sarebbe la soluzione migliore per l'elezione del Quirinale. Per me è stato un punto di riferimento valoriale, culturale, politico da quando ero ragazzo". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di "DiMartedì" in onda questa sera su La7. "Ho però talmente rispetto per il presidente Mattarella - ha aggiunto - che non credo sia giusto adoperare parole non rispettose nei confronti della sua volontà, che ha manifestato più volte". (Rin)