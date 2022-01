Governo: Letta, serve continuare con maggioranza larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Non credo si possa pensare a una maggioranza Ursula per il governo, con Partito democratico, Movimento cinque stelle e Forza Italia. Ritengo sia utile che la fine della legislatura sia gestita da una maggioranza larga, piuttosto che da una maggioranza risicata". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di "DiMartedì" in onda questa sera su La7. (Rin)