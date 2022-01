Usa: Covid, governo acquista 600 mila dosi per trattamento anticorpi monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti d'America acquisterà altre 600 mila dosi di farmaci con anticorpi monoclonali dalle aziende GlaxoSmithKline (Gsk) e Vir Biotechnology per curare il Covid-19. Il trattamento con anticorpi Gsk e Vir è l'unica delle tre cure con anticorpi monoclonali che si ritiene funzioni bene contro la variante omicron. L'accordo porta le dosi totali acquistate in tutto il mondo a quota 1,7 milioni, ha affermato Gsk in una nota, senza rivelare il prezzo per l'ordine in questione. Il trattamento con anticorpi GSK e Vir, chiamato sotrovimab, ha acquisito importanza poiché si ritiene che altre due terapie simili perdano efficacia contro la variante omicron. Uno studio ha invece rilevato che il sotrovimab riduce del 79 per cento il rischio di ospedalizzazione o morte nelle persone con Covid-19 lieve o moderato ad alto rischio di malattia grave. (Nys)