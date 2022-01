Usa: Harris su diritto di voto, continueremo a combattere a difesa democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente Usa, Kamala Harris, ha riaffermato l’impegno dell’amministrazione Usa a “preservare, proteggere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti". E ha aggiunto: "Combatteremo per garantire la nostra libertà fondamentale, la libertà di voto". Parlando prima del presidente Joe Biden ad Atlanta, in Georgia, Harris si è espressa a favore dell’approvazione del disegno di legge sul diritto di voto attualmente bloccato in Senato.(Nys)