Quirinale: fonti M5s smentiscono unanimità su no a Draghi

- Fonti parlamentari qualificate del Movimento cinque stelle smentiscono che dall'assemblea dei deputati M5s sia emersa una quasi unanimità di no all'elezione a capo dello Stato dell'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi e precisano piuttosto come in questa fase non sia il caso di esprimere un nome in particolare per non indebolire la delicata trattativa in corso sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica.(Rin)