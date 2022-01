Usa: Biden chiede a Congresso di approvare legge su diritto di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto appello al Congresso federale affinché approvi il progetto di legge sul diritto di voto con cui i dem tentano di arginare una serie di leggi in materia approvate in alcuni Stati a guida repubblicana e ritenute lesive nei confronti delle minoranze. Parlando da Atlanta, in Georgia, Biden ha affermato che gli Usa potrebbero rappresentare un esempio per il resto del mondo. "Il mondo guarda alla democrazia americana per capire se coglieremo il momento"”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca. “Sono stanco di stare calmo", ha aggiunto Biden, dopo aver ricordato i numerosi colloqui con i legislatori per favorire l’uscita dall’impasse sul voto.(Nys)