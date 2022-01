© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Bruxelles gli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza dell'Ue per discutere dell'accumulo di forze militari non provocato della Russia lungo il confine con l'Ucraina e per fornire una lettura del dialogo sulla stabilità strategica Usa-Russia, che si è tenuto nelle scorsse ore a Ginevra .(Nys)