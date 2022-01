Usa: nuovo scontro fra democratici e repubblicani su ostruzionismo in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova lo scontro fra i due principali partiti statunitensi intorno al tema dell’ostruzionismo parlamentare, meccanismo definito in inglese “filibuster” con cui i conservatori bloccano alcuni dei provvedimenti più importanti dell’agenda Dem. Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha affermato che i conservatori “si vendicheranno” qualora i democratici procedano con una riforma del regolamento del Senato per forzare le procedure ostruzionistiche. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha scritto in una lettera ai colleghi all'inizio di questo mese che il Senato discuterà e voterà sulla modifica delle regole del Senato entro lunedì prossimo – 17 gennaio - qualora i repubblicani blocchino il voto sulla legge inerente il diritto di voto, una misura molto cara all’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden. McConnell ha affermato che i senatori Dem "metteranno a tacere milioni di americani" se si sbarazzeranno del “filibuster”, che richiede una soglia di 60 voti su 100 per far avanzare la maggior parte delle leggi. "Faremo sentire la loro voce in quest'Aula in modi che sono più scomodi per la maggioranza e questa Casa Bianca di quanto chiunque abbia visto a memoria d'uomo", ha aggiunto il leader repubblicano. Lo stesso Biden si è schierato pubblicamente a favore di un progetto di riforma che consenta non solo di archiviare il potere di ostruzionismo della minoranza repubblicana, ma anche di far approvare la legge sul diritto di voto.(Nys)