Ecuador: parlamento consegna a presidente colombiano dossier su Alex Saab

- Il parlamento dell'Ecuador ha consegnato questo martedì al presidente della Colombia, Ivan Duque, un dossier che svelerebbe un presunto complotto finalizzato al riciclaggio transnazionale di denaro sporco che coinvolgerebbe Alex Saab, imprenditore colombo-venezuelano ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Arrestato nel 2020 a Capo Verde ed estradato negli Stati Uniti, Saab affronta un processo per riciclaggio di denaro davanti alle autorità statunitensi. Secondo i parlamentari ecuadoriani, i lavori della commissione hanno fornito "un'esposizione chiara, dettagliata e accurata di una lunga attività internazionale di riciclaggio di denaro, riciclaggio di denaro e finanziamento illegale di attività politiche" cui hanno preso parte, insieme a Saab "persone vicine ai governi di vari paesi" come il Venezuela, oltre a ex dirigenti dell'Ecuador e della Colombia. Nel documento d 125 pagine emergono anche i nomi degli ex presidenti di Ecuador, Rafael Correa, di Colombia, Juan Manuel Santos, e di Venezuela, Hugo Chávez. (segue) (Brb)