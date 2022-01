Quirinale: Letta, dialogo difficile finché centrodestra resta fermo su Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a pochi mesi fa "non era facile prevedere che la vicenda Quirinale sarebbe stata bloccata dalla candidatura di Silvio Berlusconi". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di "DiMartedì" in onda questa sera su La7. "I partiti di centrodestra non hanno intenzione per adesso di discutere e sembrano volersi fermare sul nome di Berlusconi, ma, finché le cose stanno così, è molto difficile parlare", ha aggiunto. (Rin)