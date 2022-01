Milano: Sala, Comune si costiuirà parte civile contro "branco di Capodanno", spero in pene severe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi scuso a nome mio e della città. Il comune si costituirà parte civile e spero in pene severe”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giusepe Sala intervenendo al TG1 commentando la notizia delle 18 perquisizioni dei presunti membri del branco che la notte di Capodanno hanno aggredito alcune ragazze in piazza Duomo. “Non ho parlato fino a oggi – ha spiegato Sala - perché sapevo delle indagini in corso e le seguivo con il questore di Milano: hanno fatto una grande opera perché li hanno individuati in breve. Gran parte del branco arriva da fuori Milano, il segno che dobbiamo dare è che queste cose non possono accadere” (Rem)