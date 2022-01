© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha registrato un sistema di test per la rilevazione della variante Omicron del coronavirus sviluppato dall’Agenzia biomedica federale (Fmba). Lo ha dichiarato quest’ultima oggi in un comunicato. Secondo quanto ha riferito l’Fmba, il set di reagenti consente di identificare e differenziare le varianti Omicron e Delta in una provetta entro un’ora e mezza. (Rum)