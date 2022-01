Roma: Gualtieri, grazie ad Antonio Rosati, buon lavoro nuovo management Eur Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Ringrazio Antonio Rosati per il lavoro molto proficuo svolto alla guida di Eur Spa. La sua professionalità sarà preziosa per Roma. Al nuovo management rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo di una positiva collaborazione con Roma Capitale". Così in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Com)