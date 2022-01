Quirinale: assemblea deputati M5s contrari a Draghi presidente, polemica per metodo senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi l'unanimità dei deputati del Movimento cinque stelle che partecipano all'assemblea sul tema dell'elezione del nuovo capo dello Stato si è espressa contro l'elezione dell'attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi, già "difficilmente accettato a palazzo Chigi". Lo si apprende da fonti parlamentari dei Cinque stelle. Un no netto, ancora più di quello nei confronti della candidatura di Silvio Berlusconi. Tra le questioni in discussione anche le difficoltà relative all'emergenza pandemica che, con alcuni grandi elettori positivi al Covid e la conseguente impossibilità di votare, potrebbero produrre esiti ancor più incerti sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Non sono mancate pure critiche nei confronti dei colleghi senatori che hanno recentemente espresso la loro preferenza per l'ipotesi Mattarella bis, seguendo un metodo che ha teso ad indebolire la leadership di Giuseppe Conte e ad offrire l'immagine di un Movimento lacerato al suo interno anche a livello parlamentare. Intanto il redde rationem tra deputati e senatori pentastellati e la possibile quadra si terranno domani alle 20 per l'assemblea congiunta convocata dal presidente Conte.(Rin)