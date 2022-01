Usa: Biden, occorre cambiare regole del Senato per superare ostruzionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è espresso a favore di una riforma del regolamento del Senato federale che consenta di superare i tradizionali strumenti di ostruzionismo e di far approvare la riforma riguardante il diritto di voto. "Sostengo la modifica delle regole del Senato – ha detto Biden parlando ad Atlanta, in Georgia - in modo da impedire a una minoranza di senatori di bloccare le leggi sul diritto di voto". L’inquilino della Casa Bianca, egli stesso un ex senatore di lunga data, ha sottolineato la necessità di liquidare il meccanismo definito in inglese “filibuster”. Stando all’attuale regolamento del Senato, infatti, non si può votare un disegno di legge finché non si è concluso il dibattito in aula sul provvedimento. Per questa ragione i legislatori dell’opposizione tentano di “mantenere la parola” con lunghi discorsi e con la lettura integrale dei testi. Al contrario, i senatori che vogliono procedere al voto possono approvare una “mozione di chiusura” per interrompere il dibattito, la quale però richiede una maggioranza qualificata di 60 senatori, quota difficile da raggiungere dato che il Senato è tradizionalmente diviso a metà lungo le linee di partito. In questo modo, un gruppo minoritario di senatori può di fatto bloccare qualsiasi disegno di legge anche solo minacciando l’ostruzionismo.(Nys)