Serbia: "Der Spiegel", seri dubbi sull'autenticità del certificato di positività di Djokovic

- Il tennista serbo Novak Djokovic, protagonista nell'ultima settimana di un infinito tira e molla con le autorità australiane circa la regolarità del suo visto per entrare in Australia, potrebbe aver falsificato il suo certificato di positività al Covid-19 presentato per dimostrare al tribunale di Melbourne di essere stato contagiato lo scorso 16 dicembre. È quanto sostiene il settimanale tedesco "Der Spiegel", che in un'inchiesta pubblicata oggi sul suo sito web solleva i sospetti che il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie serbe non sia del tutto autentico. In particolare, scrive "Der Spiegel", a non tornare sono ad esempio le date riportate nei certificati: il tampone è stato infatti eseguito il 16 dicembre alle 13:05 e sette ore dopo è stato comunicata la positività di Djokovic, tuttavia i dati digitali suggeriscono che i risultati del test non risalgono affatto al 16 dicembre ma riportano la data del 26 dicembre alle ore 14:21. Normalmente - scrive il settimanale tedesco - i "timestamp" (la data riportata sul certificato) sono normalmente prodotti automaticamente dai sistemi di test una volta che i singoli test vengono inseriti nel database pertinente. Questo di solito accade solo pochi minuti dopo che il risultato del test diventa disponibile. Un'altra possibilità potrebbe essere che i timestamp vengano generati quando la persona testata scarica i risultati dal server. (segue) (Geb)