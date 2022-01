Serbia: "Der Spiegel", seri dubbi sull'autenticità del certificato di positività di Djokovic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati di Djokovic, prosegue "Der Spiegel", hanno però presentato anche un secondo test negativo nell'ambito della procedura di presentazione del visto - inizialmente revocato ma successivamente convalidato dal tribunale - della star del tennis. Secondo la documentazione presentata, il tampone negativo risale al pomeriggio del 22 dicembre, così come riportato dalla data riportata sul certificato. C’è però un problema sul Qr code di quel certificato, che i giornalisti del settimanale tedesco hanno provato a scansionare lunedì 10 gennaio alle 13:19, giorno della decisione del tribunale australiano che ha rimesso in libertà il tennista. In quell’occasione, infatti, il tampone è risultato negativo, tuttavia un’ora dopo (alle 14:33) la sanzione del Qr code ha dato esito positivo. Secondo "Der Spiegel", ci sono anche ulteriori elementi che mettono in dubbio l'effettiva autenticità del certificato di positività di Djokovic. Il sistema di test serbo, come avviene normalmente per tali programmi, assegna infatti un numero di identificazione a ogni test: in questo caso il numero per il test positivo di Djokovic - presumibilmente effettuato il 16 dicembre - è 7371999, tuttavia per il test negativo effettuato il 22 dicembre il numero di identificazione è inferiore di 50 mila punti. "Potremmo ricostruire che questi numeri ID vengono assegnati consecutivamente", affermano gli esperti di zerforschung, un gruppo tedesco di investigatori digitali che ha esaminato in diverse occasioni le falle di sicurezza nei sistemi di test. (segue) (Geb)